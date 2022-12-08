CNN: У Байдена розмірковують над постачанням Україні касетних боєприпасів

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Адміністрація президента США розмірковує над передачею Україні касетних боєприпасів.

Про це пише CNN із посиланням на джерела.

Білий дім розглядає запит України на постачання таких снарядів уже кілька місяців і не відхилив його. Цей варіант США розглядають як крайню необхідність — на випадок виснаження українських запасів.

Українська сторона просить касетні снаряди для реактивних систем HIMARS та 155-міліметрових гаубиць. США мають чималі запаси таких боєприпасів, оскільки вони зняті з озброєння з 2016 року.