Рідкісний випадок. Нацгвардійцям вдалося збити крилату ракету Х-101 зі стрілецької зброї
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Російську крилату ракету класу «повітря — земля» Х-101 вдалося збити зі стрілецької зброї. Нацгвардія повідомила, що цей рідкісний випадок стався вдень 5 грудня під час масованого ракетного удару. Х-101 змогла «дістати» мобільна група гвардійців 27 Печерської бригади, які відкрили по ній вогонь з автоматів і кулеметів.
Зазвичай такі групи «ловлять» дрони-камікадзе.
За підрахунками Forbes одна ракета Х-101 коштує $13 мільйонів. А ось Defense Express пише, що її реальна ціна — орієнтовно до $1,2 мільйона.
- 5 грудня війська росії випустили по Україні понад 70 крилатих ракет. Збити вдалося 61 ракету. Ракети Х-101/Х-555 запускали стратегічні літаки.