Politico: Країни НАТО розглядають можливість передати Україні понад $3 млрд, які призначалися Афганістану
- Автор:
- Олег Панфілович
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Getty Images
Країни НАТО розглядають можливість використання коштів, що залишилися з програми для підтримки сил безпеки Афганістану, для надання Україні в найближчі тижні.
Про це повідомляє Politico.
За словами двох західних чиновників, Київ попросив країни НАТО розглянути можливість перерозподілу частини з $3,4 мільярда, щоб допомогти підтримати їхні зусилля у боротьбі з росією.
Зазначається, що чиновники НАТО понад місяць обговорювали можливість використання афганських коштів для України, в тому числі під час жовтневої зустрічі в Брюсселі. Фонд заморозили і альянс працював над тим, щоб розробити механізм повернення грошей окремим країнам, або пустити їх на щось інше, але кожна країна-донор сама вирішує, як використовувати гроші.
- Раніше повідомлялося, що у російсько-українській війні ЗСУ здійснюють тисячі пострілів з артилерії на день, тоді як сили НАТО в Афганістані випускали по 300 снарядів на добу. За словами представників НАТО, «кількість використовуваної артилерії приголомшує».