Після позбавлення Латвією «Дождя» ліцензії телеканал не буде доступний і в Литві

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Мовлення російського опозиційного телеканалу «Дождь» буде припинено не лише в Латвії, але й у Литві.

Про це повідомили в Литовській комісії з радіо та телебачення, передає Delfi.

Там пояснили, що ліцензія, видана в Латвії, давала право телеканалу розповсюджувати створений контент у країнах Євросоюзу, у росії, США та інших країнах. Уже з 8 грудня телеканал не зможе мовити в Литві.

У самому телеканалі казали, що намагатимуться отримати ліцензію в інших країнах, а також продовжать транслюватися в YouTube.