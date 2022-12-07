Після позбавлення Латвією «Дождя» ліцензії телеканал не буде доступний і в Литві
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Мовлення російського опозиційного телеканалу «Дождь» буде припинено не лише в Латвії, але й у Литві.
Про це повідомили в Литовській комісії з радіо та телебачення, передає Delfi.
Там пояснили, що ліцензія, видана в Латвії, давала право телеканалу розповсюджувати створений контент у країнах Євросоюзу, у росії, США та інших країнах. Уже з 8 грудня телеканал не зможе мовити в Литві.
У самому телеканалі казали, що намагатимуться отримати ліцензію в інших країнах, а також продовжать транслюватися в YouTube.
- 6 грудня Національна рада з електронних ЗМІ Латвії ухвалила рішення анулювати ліцензію на мовлення телеканалу «Дождь» через загрозу національній безпеці.
- Також телеканал оштрафували на €10 тисяч. Як передає Delfi, штраф наклали через те, що телеканал позначив окупований Крим як частину росії та назвав російську армію «нашою армією».
- Окрім цього, на телеканалі пролунали заяви про «допомогу військовим» рф. Телеведучий Олексій Коростельов закликав телеглядачів надсилати кошти та допомогу для російських військових в Україні.
- «Дождь» припинив співпрацю зі своїм ведучим після цього, але хвилю обурення це не зупинило. Міністр оборони Латвії виступив за позбавлення каналу ліцензії.