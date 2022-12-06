«Ми хочемо миру, тому готуємось до війни». Польща отримала перші корейські танки й артилерію
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Twitter / Ministerstwo Obrony Narodowej
Польща отримала перші танки та артилерійські установки від Південної Кореї. У першій партії надійшли 10 танків K2 та 24 САУ K9.
Про це пише Міноборони Польщі у своєму Twitter.
Розвантаження техніки відбувалося у порту Гдині в понеділок увечері. У вівторок провели урочисту церемонію прийому техніки, на якій були присутні президент Анджей Дуда і міністр оборони Маріуш Блащак.
«Танки К2 та гаубиці К9 досягнуть північно-східної частини Польщі вже за кілька днів. Наступного року до Польщі прибудуть наступні зразки цієї техніки та реактивні системи залпового вогню К239 CHUNMOO», — зазначив Блащак.
Дуда нагадав, що контракти на поставки зброї із Південної Кореї підписали влітку. Техніку привозитимуть до Польщі морем.
«Ми хочемо миру, тому готуємось до війни», — підкреслив Блащак.
- Наприкінці літа Польща уклала угоду з Південною Кореєю на покупку майже 400 танків і самохідних гаубиць за $5,8 мільярда. Контракт підписали на польській військовій базі в місті Мораг. За ним Польща отримає 180 танків K2 Black Panther, 212 самохідних гаубиць K9 Thunder і боєприпаси до них. Угода, крім техніки, передбачає навчання та логістику.
- Через значні поставки озброєння Україні польська армія прагне посилити свою оборонну здатність за рахунок нової техніки. Зокрема, Польща хоче закупити американські танки Abrams.
- Уряд країни планує до 2035 року інвестувати в модернізацію війська майже €110 мільярдів.