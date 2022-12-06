Парламент Індонезії криміналізував позашлюбний секс. Іноземців це теж стосується
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Парламент Індонезії ухвалив новий Кримінальний кодекс, який, зокрема, вводить кримінальну відповідальність за позашлюбний секс. Дія нового кодексу поширюється на громадян Індонезії та іноземців.
Про це пише Associated Press.
Згідно з новим кодексом, за секс до шлюбу тепер буде загрожувати до року позбавлення волі. За співмешкання загрожуватиме шість місяців увʼязнення. Також забороняєтсья пропаганда засобів контрацепції.
Правозахисні групи попереджали, що запропоновані поправки «непропорційно сильно вдарять по жінках». При цьому дехто вважає новий кодекс перемогою ЛГБТ-спільноти Індонезії, оскільки поправку, яка запроваджує кримінальне покарання за секс ЛГБТ-людей, відхилили.
Влада відвела три роки на перехідний період, проте новий Кримінальний кодекс ще має затвердити президент Джоко Відодо.
- Попередній проєкт кодексу мали ухвалити у 2019 році, але він викликав протести по всій країні. Тоді десятки тисяч людей вийшли на демонстрації проти низки законів, насамперед проти тих, що регулюють мораль і свободу слова. Відтоді до кодексу внесли мінімальні зміни, хоча в останні місяці уряд проводив публічні консультації по всій країні, щоб надати інформацію про зміни.