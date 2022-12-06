ООН: Від російського вторгнення загинули щонайменше 6,7 тисячі цивільних жителів України

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Reuters

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україні загинули 6 702 мирні мешканці, 10 479 отримали поранення.

Про це йдеться у звіті Організації Обʼєднаних Націй.

Серед загиблих 2 626 чоловіків, 1 794 жінки та 424 дитини. Стать ще 1 858 загиблих дорослих поки невідома. Найбільше постраждалих зафіксували в Донецькій та Луганській областях — 9 430 людей (3 978 загиблих), з них 7 395 людей перебували на підконтрольній Україні території, а 2 035 — на території, контрольованій самопроголошеними «днр» і «лнр».

В інших регіонах України зафіксовано 2 724 загиблих і 5 027 поранених. «Більшість зареєстрованих жертв серед цивільного населення постраждали внаслідок застосування вибухової зброї з широкою зоною ураження, включно з обстрілами з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, ракетними й авіаударами», — зазначено у звіті ООН.

Водночас, за даними Управління верховного комісара ООН з прав людини, фактичні цифри жертв значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, затримується, і багато повідомлень досі очікують підтвердження. Це стосується, зокрема, Маріуполя, Ізюма, Лисичанська, Попасної та Сєвєродонецька.