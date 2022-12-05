Телескоп Hubble зробив знімок карликової галактики, яка є сусідкою Чумацького Шляху

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ESA

Космічний телескоп Hubble зробив знімок карликової галактики — однієї з найближчих сусідок Чумацького Шляху. Ця галактика розташована всього за 200 тисяч світлових років від Землі.

Знімок оприлюднила обсерваторія.

Карликова галактика складає пару з Великою Магеллановою Хмарою, обидва обʼєкти видно з південної півкулі, а також з деяких північних широт. Мала Магелланова Хмара містить сотні мільйонів зірок, але це зображення фокусується лише на невеликій їхній частині. Ці зірки складають розсіяне скупчення, загальна маса якого приблизно у 3400 разів перевищує масу Сонця.

Дані на цьому зображенні отримали з двох різних астрономічних досліджень, в яких використовували два інструменти Hubble.

ESA