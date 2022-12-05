Нафтові санкції ЄС проти росії набули чинності

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Сьогодні, 5 грудня, набули чинності нафтові санкції ЄС проти росії.

Про це ідеться на сайті Європейської ради.

«Рівень обмеження ціни був встановлений у тісному співробітництві з Коаліцією з обмеження ціни та буде застосовуватися з 5 грудня 2022 року», — зазначає Рада.

Гранична ціна на нафту, нафтопродукти та оливи, що походять з росії або експортуються з неї, встановлена на рівні $60 за барель. Ціну переглядатимуть кожні два місяці, щоб реагувати на ринкову ситуацію. Під час перегляду ціну встановлюватимуть на 5% нижчою за середньоринкову ціну на російську нафту і нафтопродукти, розраховану на основі даних Міжнародного енергетичного агентства.

Обмеження ціни на російську нафту дозволить встановити ліміт на коливання ціни на підставі надзвичайних ринкових умов і різко зменшить доходи росії від торгівлі нафтою після того, як вона розпочала війну проти України. Таке обмеження ціни також покликане стабілізувати глобальні енергетичні ціни та помʼякшити негативні наслідки для постачання енергії у треті країни.