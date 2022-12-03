Зеленський розкритикував рішення Євросоюзу та G7 про граничну ціну на російську нафту

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Президент Володимир Зеленський невдоволений граничною ціною ЄС і країн «Великої сімки» на російську нафту.

Про це він заявив під час вечірнього звернення.

«Не назвеш серйозним рішення встановити таку межу для російських цін, яка цілком комфортна для бюджету держави-терориста. Росія вже завдала колосальних збитків усім країнам світу свідомою дестабілізацією енергоринку. А світ ніяк не може наважитися на її справжнє енергетичне роззброєння. Це слабка позиція. І лише питання часу — все одно доведеться застосовувати сильніші інструменти. Шкода, що цей час буде втрачено», — заявив президент.

За його словами, ціна $60 за барель замість $30 дасть російському бюджету близько $100 мільярдів за рік.

«Ці гроші підуть не тільки на війну і на подальше спонсорство росією інших терористичних режимів та організацій. Ці гроші підуть і на подальшу дестабілізацію саме тих країн, які намагаються зараз уникнути серйозних рішень», — додав президент.