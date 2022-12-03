Росіяни готуються вивозити експонати з музеїв Криму

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Росіяни завезли пакувальний матеріал до центральних музеїв окупованого Криму. Вони готують колекції та експонати до вивозу в росію.

Громадська організація «Кримській інститут стратегічних досліджень» повідомила, що вивозити культурну спадщину України почнуть у разі відходу російських військ до Перекопу й наступу ЗСУ на лівому березі Дніпра.

Із власних джерел у Криму «Бабель» дізнався, що фанерні ящики, рулони поролону та плівки завезли в республіканські музеї. Вони підпорядковані окупаційному міністерству культури Криму. Мова йде про музеї в Бахчисараї, Судаку, Сімферополі та Євпаторії:

Бахчисарайський історико-культурний та археологічний музей-заповідник.

«Судацька фортеця», яка є відділом Національного заповідника «Софія Київська» в Києві.

Кримський республіканський краєзнавчий музей «Центральний музей Тавриди», куди привезли вкрадені твори мистецтва з Херсонського художнього музею імені Олексія Шовкуненка.

Кримський етнографічний музей та Будинок-музей Іллі Сельвінського, які є філіями Кримського республіканського краєзнавчого музею «Центральний музей Тавриди».

Кримськотатарський музей мистецтв (після окупації півострова називається «Кримськотатарський музей культурно-історичної спадщини»).

Кримський етнографічний музей в Сімферополі.

Сімферопольський художній музей.

Євпаторійський краєзнавчий музей, відділами якого є Музей історії та етнографії кримських караїмів імені С. І. Кушуль та Євпаторійський музей історії Кримської війни.

У кінці жовтня російські військові та окупаційна адміністрація Херсону пограбували два найбільших музеї області — Обласний краєзнавчий музей та Художній музей імені Олексія Шовкуненка. Музейні колекції були викрадені перед відступом росіян з міста.

Найбільше постраждав художній музей імені Олексія Шовкуненка. Його фонди вивезені на 80%, повідомила «Бабелю» директорка музею Аліна Доценко.

У краєзнавчому музеї вкрали колекції монет, зброї, медалі та ордени радянського часу та російської імперії, антикварні меблі XVIII—XIX століття, ікони і найважливіше — археологічну колекцію, яка виставлялася в музеї. Фонди музею пограбовані, але не настільки, як експозиція, розповіла «Бабелю» секретарка музею Олена Єременко.

Викравши музейні колекції, росіяни скоїли воєнний злочин. Вони порушили три міжнародні конвенції, які захищають культурні цінності від знищення чи викрадення. Воєнні злочини розглядає Кримінальний суд в Гаазі. Україна буде добиватися, аби він розглянув справу про злочини росіян проти культурної спадщини.