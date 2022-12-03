У Лондоні затримали «заможного російського бізнесмена». ЗМІ пишуть, що це засновник Альфа-Банку Михайло Фрідман
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Британське Нацагентство по боротьбі зі злочинністю (NCA) повідомило про затримання 58-річного «заможного російського бізнесмена» за підозрою у відмиванні грошей, змові з метою обману британського правосуддя та змові для надання неправдивих свідчень.
NCA повідомляє, що бізнесмена затримали 1 грудня в його будинку. У нього вилучили кілька цифрових пристроїв та велику суму готівки. У цій справі також затримано 35-річного співробітника бізнесмена і 39-річного чоловіка, який, за даними поліції, є бойфрендом нинішньої партнерки бізнесмена.
NCA не називає ім’я бізнесмена. «Українська правда» з посиланням на джерела пише, що це засновник Альфа-Банку — російський бізнесмен Михайло Фрідман. Видання «Агентство» зазначає, що озвучений вік затриманого збігається з віком Фрідмана. Бізнесмен і справді мешкає в Лондоні.
У повідомленні агентства йдеться, що ця операція є останньою в серії операцій NCA, спрямованих на припинення діяльності корумпованих представників міжнародного бізнесу та їхніх посібників. Також вказано, що всі троє затриманих наразі звільнені під заставу.
У пресслужбі Альфа-Банку заявили «Комерсанту», що Фрідман не має жодного стосунку до затримання в Лондоні неназваного «заможного російського бізнесмена». Він нібито перебуває вдома.
- Після повномасштабного російського вторгнення в Україну Фрідман потрапив під санкції Євросоюзу та Великої Британії. Він скаржився на повʼязані з цим фінансові обмеження. Фрідман, як і низка інших бізнесменів, оскаржили санкції, стверджуючи, що не мають жодного впливу на політику путіна.
- В Україні працює Альфа-Банк Україна, який входить до групи Фрідмана. У червні голова Національного агентства із запобігання корупції Олександр Новіков заявив, що Фрідман консультується з українською владою стосовно того, щоб отримати українське громадянство та перереєструвати основні активи в Україні. У вересні стало відомо, що Фрідман пропонував мільярд доларів для українського банку в обмін на зняття санкцій.
- 23 вересня Національний банк України погодив зміни до статуту Альфа-Банк Україна про перейменування його на Сенс Банк.