ЗМІ: Іран запросив у росії техніку та радників для придушення протестів

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Іран звернувся до росії по допомогу в придушенні протестів та попросив надати техніку, а також направити радників для навчання.

Про це повідомляє телеканал Iran International із посиланням на секретні документи.

Із них випливає, що іранський режим готується до тривалої конфронтації з протестувальниками, але стурбований обмеженими ресурсами в живій силі та техніці. Тегеран уже покладається на інформацію з москви для оцінки ситуації всередині країни.

Ця інформація підтверджує припущення, озвучене офіційними особами США в жовтні цього року. Тоді речниця Білого дому Карін Жан-П’єр заявляла, що росія може допомагати Ірану, спираючись на власний досвід придушення демонстрацій. У відповідь Іран постачає зброю рф для війни з Україною.

Сьогодні Міністерство внутрішніх справ Ірану офіційно визнало загибель 200 громадян під час протестів, проте ці дані розходяться з цифрами від правозахисників. За їхніми даними, загинули близько 460 людей.