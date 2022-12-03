Держдеп США вніс «ПВК Вагнера» у список організацій, що викликають «особливе занепокоєння»
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Пресслужба СБУ
Державний департамент США вніс російську «ПВК Вагнера» у список організацій, які викликають «особливе занепокоєння».
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що цю приватну військову компанію внесли до списку через її діяльність у Центральноафриканській Республіці. Там ПВК навчає провладні війська, задіяна у видобутку золота, а також була помічена в розстрілах цивільних. ЗМІ писали, що «вагнерівці» в ЦАР вербують найманців у в’язницях для війни проти України.
Разом із «ПВК Вагнера» у списку рух моджахедів «Аш-Шабаб», нігерійська терористична ісламістська «Боко Харам», салафітське угруповання «Хайат Тахрір аш-Шам», підрозділи «Ісламської держави», а також «Талібан».
Росію Держдеп вніс до списку країн, що викликають «особливе занепокоєння» за участь або допущення особливо серйозних порушень свободи віросповідання. Також до цього списку потрапили Бірма, Китай, Куба, Еритрея, Іран, Нікарагуа, КНДР, Пакистан, Саудівська Аравія, Таджикистан та Туркменістан.
- Наприкінці листопада Європарламент визнав росію «державою-спонсором тероризму та державою, яка використовує засоби тероризму». У жовтні Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, згідно з якою правлячий режим у росії визнається терористичним, а присутність росії в Раді Безпеки ООН береться під сумнів.
- У листопаді депутати ЄС запропонували визнати «ПВК Вагнера» терористичною організацією. Відповідний законопроєкт розглядають і в США.