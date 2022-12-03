Мер Києва: Питна вода в разі перебоїв із водопостачанням буде доступна в бюветах і пунктах обігріву
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- Костя Андрейковець
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Олександр Синиця / УНІАН
Міський голова Києва Віталій Кличко розповів, що в разі перебоїв із водопостачанням питну воду жителі столиці зможуть набирати в бюветах, більшість яких можуть підключатися до генераторів.
«Столиця придбала та залучила для цього генератори, до яких оперативно підключаються 105 бюветів комунального підприємства «Київводфонд» та ще шість бюветів «Київводоканалу» на лівому березі», — заявив мер.
Адреси бюветів — тут.
Також питна вода буде доступна в пунктах обігріву («Пункти незламності»). Кличко заявив, що місто відпрацювало з комунальними службами підвіз цистерн із водою.
- До цього Кличко повідомляв, що в разі нових ударів ворога по енергосистемі України та повній відсутності електропостачання транспорт в місті працюватиме безкоштовно. Метро працюватиме як пункт тимчасового перебування.
- Також працюватимуть окремі торгові мережі, ринки, магазини та торгові центри.