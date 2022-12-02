Києво-Печерську Лавру зареєстрували як монастир у складі ПЦУ
- Автор:
- Анна Холоднова
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Гонтар Володимир / УНІАН
Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру 1 грудня зареєстрували як монастир у складі Православної церкви України.
Про це йдеться на сайті ПЦУ.
Відомості про цю юридичну особу в складі Помісної Церкви внесені 2 грудня до Єдиного державного реєстру (45081205).
Митрополит Київський та всієї України Епіфаній очолить монастир як юридичну особу. За посадою він «є священно-архімандритом, тобто канонічним і духовним керівником Київської лаври», зазначили у ПЦУ.
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