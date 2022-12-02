Києво-Печерську Лавру зареєстрували як монастир у складі ПЦУ

Новини

Гонтар Володимир / УНІАН

Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру 1 грудня зареєстрували як монастир у складі Православної церкви України.

Про це йдеться на сайті ПЦУ.

Відомості про цю юридичну особу в складі Помісної Церкви внесені 2 грудня до Єдиного державного реєстру (45081205).

Митрополит Київський та всієї України Епіфаній очолить монастир як юридичну особу. За посадою він «є священно-архімандритом, тобто канонічним і духовним керівником Київської лаври», зазначили у ПЦУ.