ЄС домовився про граничну ціну на російську нафту на рівні $60 за барель
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Katja Buchholz / Getty Images
Європейський Союз погодився встановити максимальну ціну на російську нафту на рівні $60 за барель. Це стосується нафти, яка транспортується морем.
Про це повідомили постійний представник Польщі при ЄС Анджей Садос і кілька європейських дипломатів, пише The New York Times.
Домовленість передбачає, що ціну на російську нафту переглядатимуть що два місяці з тим, щоб вона була нижчою за ринкову на 5%. Цей крок ЄС узгоджує з країнами «Великої сімки», які ініціювали цінове обмеження. Очікується, що G7 випустить офіційну заяву до кінця цього тижня.
- Обмеження ціни є частиною спроби Заходу скоротити доходи кремля від нафти, зберігаючи при цьому стабільність глобальних поставок і уникаючи зростання цін. Це було задумано як спосіб дозволити російській нафті наситити світові ринки без того, щоб москва отримала високі прибутки від її продажу.
- На початку вересня у США заявили, що країни G7 встановлять ліміт цін на російську нафту до 5 грудня. Країни хочуть бачити її на рівні $40—60 за барель, що серйозно вдарить по російських доходах.