У Гостомелі зрізали графіті Бенксі разом зі шматком стіни — вандалів затримали

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У Гостомелі Київської області вандали зрізали відомий витвір анонімного вуличного художника Бенксі, на якому зображена жінка в протигазі.

Про це повідомив у Facebook свідок події Сергій Жук.

«Я їх бачив! Молоді забезпечені люди, їх затримали», — додав Жук.

Згодом начальник головного управління Національної поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив, що картину знищили близько 11:30 2 грудня.

«Слідчо-оперативна група відразу виїхала на місце, там виявили вісім осіб, які нині встановлені. Усім від 27 до 60 років. Це жителі Києва і Черкас», — зазначив він.

Поліцейські вилучили у зловмисників графіті. Слідчі почали досудове розслідування щодо факту пошкодження майна.