США, Японія та Південна Корея запровадили нові санкції проти КНДР у відповідь на ракетні випробування

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Reuters

США, Японія та Південна Корея запровадили нові санкції проти керівництва правлячої Трудової партії Північної Кореї.

Про це пише «Радіо Свобода».

У список санкцій Міністерства фінансів США додали трьох чиновників з керівництва партії: Кім Су Гіль, Чон Іль Хо і Ю Джин. За заявою держсекретаря США Ентоні Блінкена, ці особи мають пряме відношення до північнокорейської програми створення балістичних ракет.

У список санкцій Південної Кореї потрапили вісім громадян і сім організацій, повʼязані з ракетно-ядерною програмою Пхеньяна, до списку Японії включені три організації і одна фізична особа.

Нові санкції запровадили у відповідь на випробування балістичних ракет, які КНДР проводила у листопаді. Зокрема, Пхеньян випробував міжконтинентальну ракету, здатну досягти території США.