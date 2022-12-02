Прем’єр Угорщини надалі виступатиме проти плану ЄС надати Україні €18 млрд. Він виступає за розділ витрат

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Európa Pont / Flickr

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що і надалі виступатиме проти плану Європейського Союзу щодо надання Україні €18 мільярдів у наступному році. Він виступає проти спільного пакету допомоги і хоче, щоб кожна країна ЄС окремо допомагала Україні за рахунок власних бюджетів.

Про це пише Telex.

«Ми не підтримуємо взяття спільного кредиту ЄС для цієї мети, оскільки не хочемо, щоб ЄС перетворився на співтовариство держав, які мають спільні борги. Не треба зі спільноти держав перетворюватися на спільноту боржників. Не Угорщина зазвичай опиняється в ситуації, коли не може повернути свої борги, а інші країни. Ми не підтримуємо спільні запозичення ЄС не тільки у звʼязку з Україною, але й в інших випадках», — заявив Орбан.

Він невдоволений тим, що Україні дають кошти не лише на військові потреби, а й на функціонування держави.

«Вони не можуть платити пенсії, вони не можуть підтримувати свою інфраструктуру, тому вони звернулися до ЄС, щоб їм дали грошей. Ось так просто і примітивно дали грошей», — сказав угорський премʼєр.

При цьому Орбан додав, що Угорщина зарезервувала €187 мільйонів для допомоги Україні у 2023 році, але додав, що якщо б Захід «прагнув до миру, то цих витрат не було б».