Google витратить $2 мільйони на цифрову освіту для українців

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Компанія Google надасть $2 мільйони на цифрову освіту для українців та 50 тисяч ліцензій Workspace для органів влади.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Новий грант спрямують на навчання українців цифрової грамотності, подолання цифрового розриву та масштабування платформи «Дія.Цифрова освіта». Зокрема, на порталі зʼявиться англомовна версія з програмами перенавчання, персоналізованими навчальними траєкторіями з елементами штучного інтелекту, а також рекомендаціями щодо працевлаштування.

Крім того, Google сприятиме безперервній та швидкій роботі органів влади в Україні, надавши безоплатний доступ до 50 000 ліцензій Google Workspace на рік.