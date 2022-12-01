Розвідка: Представники «Росатому» розкрадають гроші, виділені на фінансування Запорізької АЕС

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Керівники «Росатому» розкрадають гроші, виділені державою-агресором на управління окупованою Запорізькою атомною електростанцією.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Російські менеджери оформлюють фіктивні фінансові документи на ім’я персоналу ЗАЕС, які мають громадянство України, а реальна фінансова звітність не ведеться. Це дозволяє їм привласнювати гроші, виділені на зарплату персоналу станції.

У ГУР кажуть, що значна частина окупантів, які перебували на станції від моменту її захоплення, виїхала. Там залишаються близько 500 росіян, з яких 200 — «кадировці». Вони продовжують залякувати персонал та схиляти його до співпраці.