Розвідка: Представники «Росатому» розкрадають гроші, виділені на фінансування Запорізької АЕС
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Керівники «Росатому» розкрадають гроші, виділені державою-агресором на управління окупованою Запорізькою атомною електростанцією.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
Російські менеджери оформлюють фіктивні фінансові документи на ім’я персоналу ЗАЕС, які мають громадянство України, а реальна фінансова звітність не ведеться. Це дозволяє їм привласнювати гроші, виділені на зарплату персоналу станції.
У ГУР кажуть, що значна частина окупантів, які перебували на станції від моменту її захоплення, виїхала. Там залишаються близько 500 росіян, з яких 200 — «кадировці». Вони продовжують залякувати персонал та схиляти його до співпраці.
- Ще в жовтні цього року співробітників ЗАЕС залякували скороченнями, якщо вони не підпишуть трудові договори з «Росатомом».
- Раніше про тиск на працівників ЗАЕС повідомляли в розвідці України. В кінці вересня окупанти викрали гендиректора Запорізької атомної станції Ігоря Мурашова, але його звільнили 3 жовтня.
- 10 жовтня «Енергоатом» повідомив, що окупанти викрали заступника гендиректора Запорізької АЕС Валерія Мартинюка. Через це було направлено звернення до гендиректора МАГАТЕ Гроссі. Наразі доля Валерія Мартинюка не відома.