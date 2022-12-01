Водій, який спричинив ДТП з 14 загиблими на Чернігівщині, отримав девʼять років увʼязнення
- Автор:
- Олег Панфілович
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Міністерство внутрішніх справ
Водія вантажівки, який спричинив у грудні минулого року дорожньо-транспортну пригоду з 14 загиблими у Чернігівській області засудили до увʼязнення.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Чоловіка засудили до 9 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки. У грудні 2021 року, керуючи вантажівкою «DAF» на трасі «Чернігів-Грем’яч», водій виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з маршрутним автобусом «MERSEDES», який прямував за маршрутом Борзна-Чернігів.
В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули 14 людей, четверо – отримали тілесні ушкодження.
- Уранці 7 грудня на Чернігівщині, на трасі Н-27 зіткнулися фура та маршрутка «Чернігів — Сосниця». На місці загинули 11 людей, зокрема водій маршрутки. Згодом померли ще двоє постраждалих. Поліція розслідує порушення правил дорожнього руху, але у прокуратурі допускають погані погодні умови, поганий техстан маршрутки та доріг.
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