Премʼєр-міністру Іспанії та Міністерству оборони теж надіслали вибухівку в листі

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Служба безпеки премʼєр-міністра Іспанії Педро Санчеса виявила бомбу в листі. Про це 1 грудня повідомила його канцелярія, цитує El Mundo.

Лист із вибухівкою премʼєру надійшов 24 листопада. Тоді служба безпеки під час перевірки та фільтрації кореспонденції виявила підозріле поштове відправлення. Це був конверт, адресований голові уряду, який надіслали звичайною поштою. Лист врешті знешкодили і заявили, що в ньому була речовина, подібна до тієї, що використовується у феєрверках.

Пакет із вибухівкою також надіслали до Міністерства оборони Іспанії.

Перед цим вибухівка надійшла до українського посольства, на авіабазу й у збройову компанію Instalaza, яка постачає свою продукцію Україні.