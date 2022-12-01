Окрім посольства України, в Іспанії конверт із вибухівкою отримала збройова компанія

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Окрім посольства України в Іспанії, конверт із вибуховим пристроєм також отримала компанія Instalaza. Вона виробляє зброю, яка постачається, зокрема, в Україну.

Про це повідомляє Reuters.

За кілька годин після вибуху в українському посольстві в Мадриді поліція підтвердила, що збройова компанія в Сарагосі на північному сході Іспанії теж отримала подібний пакет. Представник місцевої влади заявив, що обидва конверти, схоже, мали одного відправника, оскільки на зворотному боці обох була написана однакова адреса електронної пошти. Пакунки нібито надійшли з України, і це насторожило збройову компанію, яка викликала поліцію.

Конверт, надісланий до Сарагоси, мав розміри 10 х 15 см. Рентгенівський знімок показав заряд вибухової речовини з дротовою лінією, готовою до активації при відкритті конверта. Правоохоронці прибули на місце та провели контрольовану детонацію. Верховний суд Іспанії розпочав розслідування нападу як можливого терористичного акту.