Нижня палата парламенту Франції підтримала створення спецтрибуналу щодо воєнних злочинів росіян в Україні

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Національна асамблея Франції ухвалила резолюцію, якою закликає до створення, за необхідності, спеціального трибуналу, щоб притягнути до відповідальності російських воєнних злочинців.

Про це йдеться на сайті асамблеї.

На підтримку резолюції висловився 301 депутат. Асамблея засуджує напад росії та воєнні злочини, а саме — злочини проти людяності, вчинені рф проти України, українського цивільного населення та українських військовополонених.

Також асамблея закликає Європейський Союз та його держави-члени продовжувати повністю підтримувати роботу Міжнародного кримінального суду з розслідування воєнних злочинів або злочинів проти людяності, скоєних на території України від самого початку агресії, щоб винуватці таких злочинів могли бути засуджені Міжнародним кримінальним судом або, якщо необхідно, спеціально створеним трибуналом.

Крім того, асамблея вітає рішення французького уряду розгорнути слідчих Французької національної жандармерії в Ізюмі та закликає його й надалі активно підтримувати збір і збереження доказів воєнних злочинів та злочинів проти людяності.