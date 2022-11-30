CIT: У росії могли закінчитися запаси іранських дронів-камікадзе Shahed-136

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Група розслідувачів Conflict Intelligence Team повідомила, що росія могла вичерпати свої запаси дронів-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва.

Про це група повідомила у своєму зведенні про бойові дії в Україні за 29—30 листопада.

Аналітики зазначають, що російська армія перестала активно використовувати Shahed-136 приблизно з 18 листопада.

«Імовірно, велика частина закуплених в Ірану дронів закінчилася, і очікується поставка нової партії або початок великовузлової конвеєрної збірки цих безпілотників у росії», — зазначено в повідомленні CIT.