У Сан-Франциско хочуть дозволити поліцейським використовувати роботів для ліквідації підозрюваних

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Наглядова рада Сан-Франциско проголосувала за те, щоб надати міській поліції можливість у надзвичайних ситуаціях використовувати роботів з дистанційним керуванням, які здатні вбити підозрюваного.

Про це повідомляє Associated Press.

Рішення ухвалили більшістю голосів після емоційних дебатів. Опоненти стверджували, що цей крок призведе до подальшої мілітаризації поліції, яка, на їхню думку, уже зараз занадто агресивно ставиться до бідних і представників меншин.

Департамент поліції Сан-Франциско заявив, що не планує озброювати роботів і не має таких екземплярів зараз. За словами речниці поліції Еллісон Максі, департамент може використовувати роботів, оснащених вибуховими зарядами, «для звʼязку, щоб вивести з ладу або дезорієнтувати жорстокого, озброєного чи небезпечного підозрюваного», коли на карту поставлено життя.

«Роботи, обладнані таким чином, будуть використовуватися лише в екстремальних обставинах, щоб врятувати людей або запобігти подальшій втраті невинних життів», — сказала вона.

Згідно з пропозицією, поліцейські можуть використовувати роботів лише після застосування альтернативних методів або тактики деескалації. Дозвіл на їх використання можуть надати лише високопоставлені офіцери.

За даними департаменту, поліція Сан-Франциско наразі має 12 функціонуючих наземних роботів, яких використовують для знешкодження бомб або спостереження за умов поганої видимості. Їх придбали між 2010 і 2017 роками, але жодного разу не використовували для доставки вибухівки.

Тепер ініціативу має ще раз затвердити наглядова рада міста на повторному голосуванні, а потім його має затвердити мер Сан-Франциско Лондон Брід. Лише після цього використання роботів стане законним.