Reuters: Убито лідера «Ісламської держави»

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Терористична організація «Ісламська держава» заявила про загибель свого лідера Абу аль Хасана аль Хашемі аль Курайші.

Про це пише Reuters із посиланням на представників ІД.

Деталі загибелі терориста не повідомляють. Проте в ІД уже обрали наступника — ним став Абу аль Хусейн аль Хусайні аль Кураші.