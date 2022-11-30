Німецька державна компанія Uniper подала до суду на російський «Газпром»

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Getty Images / «Бабель»

Німецька енергетична компанія Uniper ініціювала провадження проти російського «Газпрому» в міжнародному арбітражному суді.

Про це повідомили у пресслужбі підприємства.

Uniper вимагає від «Газпрому» відшкодувати збитки за недоотриманий із червня газ. Щоб виконати власні зобовʼязання щодо доставки перед клієнтами, компанії довелося купувати газ за завищеною ціною. Витрати Uniper на заміну газу наразі становлять щонайменше €11,6 мільярда, але зростатимуть до кінця 2024 року.

«Ми вимагаємо відшкодувати наші значні фінансові збитки в цьому провадженні. Ідеться про обсяги газу, які були узгоджені з «Газпромом» за контрактом, але не були поставлені, і для яких ми повинні були закупити заміну за надзвичайно високими ринковими цінами та досі маємо [це робити]. Ми зазнали цих втрат, але вони не є нашою відповідальністю. Ми продовжуємо ці судові процеси з усією енергією: ми зобовʼязані цим нашим акціонерам, нашим працівникам і платникам податків», — зазначив гендиректор Uniper Клаус-Дітер Маубах.

Uniper також оголосила, що вирішила максимально дистанціюватися від свого російського підрозділу Unipro — як юридично, так і кадрово. Улітку 2021 року Unipro вирішили продати, угоду уклали з місцевим покупцем, але продаж досі не відбувся.