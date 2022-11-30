У Німеччині визнали, що підтримкою «Північного потоку — 2» сприяли війні росії в Україні

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Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн визнав, що Німеччина несе відповідальність за війну росії в Україні, оскільки підтримала проєкт газопроводу «Північний потік — 2».

Про це пише Politico.

«Знаючи, що ми робимо сьогодні, рішення про продовження «Північного потоку — 2» після анексії Криму в 2014 році було внеском Німеччини в розв’язання війни в Україні», — сказав Бушманн у вітальній промові на зустрічі міністрів юстиції G7 у Берліні.

Він додав, що обов’язок Німеччини — «прямо зустріти цю правду» і «зробити з неї правильні висновки».

Ця заява суперечить словам канцлера Німеччини Олафа Шольца, який довгий час захищав трубопровід. Ще в грудні 2021 року Шольц назвав «Північний потік — 2» «проєктом приватного сектора».