Штучне дерево і гірлянди від генератора. Мер Києва Віталій Кличко розповів, якою буде цьогорічна ялинка

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У Києві цьогоріч на період новорічних свят встановлять штучну ялинку, прикрасять її торішніми іграшками, а гірлянди будуть живитися від генератора, який потім передадуть військовим.

Про це 30 листопада повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Головна ялинка країни буде штучною, 12 метрів заввишки, прикрашена енергозберігаючими гірляндами, які світитимуться від генератора. Стоятиме ялинка на Софійській площі.

Вберуть ялинку прикрасами минулих років. Тисячу іграшок — кулі синього та жовтого кольорів і 500 білих голубів — надасть компанія «Глобал Декор». Верхівку ялинки прикрашатиме герб України. Нижню частину ялинки оформлять стендами з прапорами країн, які допомагають Києву впоратися з викликами та наслідками війни. Масових розважальних заходів, фудкортів, ярмарків, атракціонів на Софійській площі не буде.

Неподалік від генератора планують встановити точки для підзарядки телефонів та інших гаджетів. Після свят бізнес, який надає генератор та забезпечить його роботу, обіцяє передати цей генератор військовим.