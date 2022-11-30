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Міськрада Одеси дозволила знести памʼятник Катерині ІІ

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Одеська міська рада ухвалила рішення демонтувати памʼятник російській імператриці Катерині ІІ.

За це рішення проголосував 41 депутат.

Також депутати ухвалили демонтувати памʼятник російському полководцю Олександру Суворову.