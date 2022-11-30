Міськрада Одеси дозволила знести памʼятник Катерині ІІ
- Автор:
- Олег Панфілович
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Одеська міська рада ухвалила рішення демонтувати памʼятник російській імператриці Катерині ІІ.
За це рішення проголосував 41 депутат.
Також депутати ухвалили демонтувати памʼятник російському полководцю Олександру Суворову.
- 12 липня петиція під назвою «В Одесі замінити памʼятник Катерині ІІ на памʼятник американському актору Біллі Геррінґтону» набрала 25 тисяч підписів. Відповідно до законодавства після цього протягом 3 місяців від дня оприлюднення її мав розглянути президент.
- 13 липня ще одна петиція на сайті президента про знесення памʼятника російській імператриці Катерині ІІ в Одесі набрала 25 тисяч голосів.
- 1 серпня президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про заміну в Одесі памʼятника російській імператриці Катерині ІІ на памʼятник американському гею-порноактору Біллі Геррінґтону. Він звернувся до Одеської міської ради з проханням розглянути порушені в петиції питання.
- 28 вересня Одеська міськрада не підтримала проєкт рішення про демонтаж памʼятника імператриці Катерині ІІ.