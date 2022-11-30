Росіяни продовжують обстрілювати Херсонський музей — директорка не може скласти список вкрадених експонатів

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Росіяни продовжують обстрілювати Херсон, уранці один «приліт» зафіксували на розі вулиць біля Художнього обласного музею імені Олексія Шовкуненка та Обласного краєзнавчого музею.

Директорка художнього музею Аліна Доценко повідомила «Бабелю», що у них вилетіли вікна, посічено фасад і зруйновано будівельний паркан.

Співробітників музею під час удару не було у приміщенні.

«Снаряд прилетів у те місце, де останні два тижні я приймаю делегації журналістів, ЮНЕСКО, волонтерів, а тепер як це робити? Ми збиралися починати звірку (складати список вкрадених експонатів), але тепер я не знаю, як пускати співробітників на роботу», — зазначила вона.