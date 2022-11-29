Німеччина надасть Україні €56 млн на ремонт об’єктів енергетики, а також понад 350 генераторів
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Німеччина надасть Україні €56 мільйонів на ремонт об’єктів енергетичної системи, а також понад 350 генераторів.
Про це йдеться на сайті німецького уряду.
Цей пакет допомоги обговорили телефоном канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент України Володимир Зеленський. Окрім цього, вони говорили щодо політичної, військової та гуманітарної ситуації в українській державі.
Зеленський розповів Шольцю про наслідки ударів росії по цивільній інфраструктурі, на що Шольц відповів, що цей пакет — короткострокова допомога. Також він заявив про підтримку і подальшу допомогу в протиповітряній обороні, зокрема передачі додаткових зенітних установок Gepard.
- 29 листопада Сполучені Штати Америки оголосили, що виділять $53 мільйони на підтримку енергетичної системи України.