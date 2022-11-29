ЗМІ: Окупанти вивезли понад дві тисячі українських вʼязнів до десяти колоній в росії
- Автор:
- Анна Холоднова
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Pikist
Під час відступу з Херсонської області окупанти вивезли українських увʼязнених до десяти колоній на території російської федерації.
Про це повідомляє російське видання «Сирена» із посиланням на родичів вʼязнів і правозахисні організації з рф.
У травні увʼязнених з колоній у Херсонській та Миколаївській областях вивозили до виправної колонії у Старій Збурʼївці (за 50 кілометрів від Херсону). А в листопаді, за два тижні до відступу російських військ із Херсону, російські військові стали перевозити вʼязнів до російських колоній.
Родичі увʼязнених повідомили журналістам, що приблизно 2 500 громадян України опинилися в колоніях у Краснодарському краї та Волгоградській області рф.
За даними правозахисників, українські вʼязні також зʼявилися у Владімірській області. Загалом нарахували 10 колоній, де перебувають українці, більшість з них розташовані у Краснодарському краї.
За словами керівника російської ораганізації Gulagu.net, у росії з українськими вʼязнями жорстоко поводяться, до них застосовують електрошокери. Їх також ізолюють від російських увʼязнених.
- Українські військові зайшли в Херсон 11 листопада. Перед тим росіяни оголосили, що виводять війська з правого берега Дніпра та самого Херсону.
- До слідчих ізоляторів вже повернули 166 увʼязнених, яких випустили окупанти перед тим, як залишити Херсон. Особові справи вʼязнів знайшли на території херсонського СІЗО — цю інформацію передали правоохоронцям і на блокпости. Голова Нацполіції Ігор Клименко уточнив, що йдеться про приблизно 450 людей.
- 22 листопада правоохоронці затримали колаборанта, який під час окупації був «начальником відділу охорони Херсонського слідчого ізолятора». Він сприяв масовій втечі вʼязнів.