«Захищаючи Україну, ми захищаємо себе». Британський премʼєр пообіцяв українцям підтримку ППО і додаткову військову допомогу

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Премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак пообіцяв підтримати протиповітряну оборону України та збільшити військову допомогу для ЗСУ.

Про це він сказав під час виступу на на банкеті лорд-мера Лондону.

«Не сумнівайтеся, ми будемо з Україною стільки, скільки потрібно. Наступного року ми збережемо або навіть збільшимо військову допомогу. І ми надамо нову підтримку для протиповітряної оборони, щоб захистити український народ і критичну інфраструктуру, на яку він покладається. Захищаючи Україну, ми захищаємо себе», — сказав Сунак.

Британський премʼєр розповів про терористичні методи росіян, які побачив в Україні на власні очі.

«У Києві я щойно побачив, як увага росії зміщується із жахливих зіткнень на полі бою на знущання над цивільним населенням. Це було написано на понівечених будівлях і купах уламків, що вистилають вулиці… У розповідях перших рятувальників, яких я зустрів у звільненому Херсоні… Від камер тортур до мін-пасток, залишених у дитячих іграшках. Коли світ обʼєднується, щоб подивитись Чемпіонат світу, я бачив, як у дитячому футбольному мʼячі заховали вибуховий пристрій, намагаючись зробити його знаряддям війни», — зазначив Ріші Сунак.