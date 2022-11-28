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«Пункти незламності» на онлайн-мапі розділили на категорії за типом послуг

Автор:
Костя Андрейковець
Дата:

До онлайн-мапи «Пунктів незламності» внесли зміни, розділивши пункти на три категорії.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Тепер пункти на мапі розподілені за типом послуг, а саме:

Тимошенко додав, що всі пункти постійно інспектуватимуть.