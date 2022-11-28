«Пункти незламності» на онлайн-мапі розділили на категорії за типом послуг

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До онлайн-мапи «Пунктів незламності» внесли зміни, розділивши пункти на три категорії.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Тепер пункти на мапі розподілені за типом послуг, а саме:

«Пункти незламності» — місця, організовані обласною владою та ДСНС, які мають генератор (підзарядка гаджетів), тепло, інтернет, чай/каву й аптечку;

«Пункти незламності відповідального бізнесу», де є можливість безкоштовно підзарядити гаджети;

магазини, аптеки, АЗК і відділення банків, які працюватимуть у разі вимкнення електроенергії, але не надаватимуть послуг з підзарядки гаджетів.

Тимошенко додав, що всі пункти постійно інспектуватимуть.