«Укренерго» запровадила аварійні відключення. Причина — неробочі енергоблоки та погана погода
- Автор:
- Олег Панфілович
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Nikola Johnny Mirkovic / Unsplash
На всій території України застосовуються аварійні відключення, оскільки в енергосистемі зростає дефіцит потужності.
Про це повідомляє «Укренерго».
«Причиною збільшення дефіциту потужності стали аварійні відключення блоків на кількох електростанціях. Водночас споживання продовжує зростати через погіршення погодних умов. Наразі дефіцит потужності складає 27%», — повідомили в компанії.
Після усунення причин аварійних відключень блоки повернуться до роботи, що зменшить дефіцит в енергосистемі та зменшить обсяги обмежень споживачів.
- Російські війська готують нові удари по Україні, заявив у зверненні президент Володимир Зеленський, маючи на увазі загрозу ракетних атак.
- За цей час обʼєднана енергосистема України зазнала семи масованих ракетних атак — 10, 11, 17, 22 жовтня та 2,15, 23 листопада. Остання була націлена і на обʼєкти атомних станцій. Їх вдалося підключити до енергосистеми лише 25 листопада.
- Станом на 27 листопада в енергосистемі країни досі є дефіцит потужності, проте 80% потреб споживання електрики вже забезпечено.