Ворог готує нові удари. Президент Зеленський попередив про важкий тиждень

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Getty Images / «Бабель»

Російські війська готують нові удари по Україні, заявив у зверненні президент Володимир Зеленський, маючи на увазі загрозу ракетних атак.

«Тиждень, що починається, може бути таким же складним, як і цей, що минає. Наші сили оборони готуються. Вся держава готується. Всі сценарії опрацьовуємо, зокрема з нашими партнерами», — сказав президент.

Він додав, що росія намагається використати холод проти українців.

Також Зеленський заявив, що наразі на фронті важка ситуація на Донеччині. Генштаб повідомляв, що росіяни намагаються наступати на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.