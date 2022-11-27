У Туреччині заявили про ліквідацію 480 терористів на півночі Сирії та Іраку
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Burak Kara / Getty Images
У Туреччині заявили про ліквідацію 480 терористів на півночі Сирії та Іраку в ході операції «Кіготь-меч», яку турецькі війська розпочали в ніч проти 20 листопада.
Про це повідомив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, передає TRT Haber.
Акар заявив, що війська відплатять за кожну краплю турецької крові, натякаючи на жертв вибуху в Стамбулі, де 13 листопада на вулиці Істікляль загинули шестеро людей і понад 80 дістали поранення.
Операція «Кіготь-меч» спрямована проти забороненої в країні Робітничої партії Курдистану, курдських «Загонів народної самооборони» (YPG) та «Сирійських демократичних сил» (SDF), які очолюють курди.
- 14 листопада уряд Туреччини звинуватив курдських бойовиків в організації вибуху в Стамбулі. Жодне угруповання не взяло на себе відповідальність. Робітнича партія Курдистану та «Сирійські демократичні сили» заперечують свою причетність.
- 19 листопада «Сирійські демократичні сили» повідомили, що турецька авіація обстріляла два села на півночі Сирії. У ніч на 20 листопада турецька авіація завдала ударів по базах курдів на півночі Сирії та в північному Іраку.