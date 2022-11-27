Орбан заявив, що Європі потрібна суверенна Україна. Водночас він критикує санкції проти рф

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European People's Party / Flickr

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Європі потрібно зробити все, аби Україна залишалася суверенною державою, щоб росія не могла загрожувати європейським державам у майбутньому.

Про це він сказав під час виступу на конгресі Міжнародного обʼєднання християнських демократів (CDI), де він є віцепрезидентом, передає 24.hu.

«Головне, щоб росія не становила загрози безпеці Європи, а для цього нам потрібна суверенна Україна», — сказав Орбан.

При цьому він додав, що між європейськими лідерами точаться дискусії щодо санкцій. За його словами, такі дебати будуть і надалі. Орбан наголосив, що високі ціни на енергоносії через війну та санкції Євросоюзу ускладнюють економічну ситуацію у країнах Центрально-Східної Європи.

Угорська влада послідовно виступає за припинення санкцій ЄС проти росії, стверджуючи, що обмеження не працюють і лише шкодять угорцям.