До Херсону почала надходити електроенергія

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До звільненого від росіян Херсону почала надходити електроенергія.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Першочергово подаємо потужності на критичну інфраструктуру міста і далі відразу ж побутовим споживачам», — повідомив Тимошенко. Заступник голови ОП подякував ДСНС, поліції, електрикам з усієї України, а також очільникам Херсонської та Миколаївської обласних військових адміністрацій.

Голова Херсонської області Ярослав Янушевич зазначив, що повноцінне відновлення електропостачання у всьому Херсоні займе декілька днів, про що повідомлятимуть окремо.

Напередодні голова «Херсонобленерго» Ігор Сафронов заявив, що електрику почнуть давати, коли на повну потужність запрацює Південноукраїнська АЕС. Наразі ремонти проводять на лінії ПЛ-150кВ «Посад-Покровське — ХМПЗ». Уведення в дію лінії електропередач дозволить відновити роботу водогону «Дніпро — Миколаїв», який забезпечує Миколаїв питною водою.