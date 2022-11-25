В енергосистемі України досі суттєвий дефіцит електроенергії — 30% від потреби споживання

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Nikola Johnny Mirkovic / Unsplash

В енергосистемі України досі зберігається суттєвий дефіцит електроенергії — 30% від потреби споживання.

Про це повідомляє «Укренерго».

«Поетапне відновлення енергосистеми продовжується. Ремонтні бригади працюють цілодобово. Триває підключення електроенергії побутовим споживачам. Для того щоб тримати баланс в системі в таких умовах, Диспетчерський центр «Укренерго» ще вранці довів до кожного обленерго обсяги споживання, яких вони мають дотримуватися протягом доби», — заявили в компанії.

В «Укренерго» додали, що станом на 19:00 обсяг наявних в системі потужностей достатній, аби оптимально та рівномірно чергувати вимикання світла в кожній області та Києві.