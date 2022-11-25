Нижня палата парламенту Франції підтримала закріплення в конституції права на аборт

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Національна асамблея Франції проголосувала за закріплення права на аборт у конституції країни.

Про це пише BBC.

Законодавці переважною більшістю голосів проголосували за включення до основного закону пункту, який гарантує «ефективність і рівний доступ до права на добровільне припинення вагітності».

Зміни конституції потрібно винести на референдум. Опитування показують, що за право на аборт виступають понад 80% французьких виборців. Разом із тим у жовтні верхня палата, Сенат, відхилила подібну пропозицію і, ймовірно, не підтримає нову поправку. Праві партії, які домінують у Сенаті, стверджують, що праву на аборти у Франції нічого не загрожує.