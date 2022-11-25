The Spectator: США заборонили Польщі передавати Україні свої радянські літаки, натомість Китай пообіцяв «знешкодити ядерну загрозу путіна»

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США в березні 2022 року виступили проти передачі Польщею радянських літаків МіГ-29 Україні. Натомість Китай пообіцяв, що зробить все можливе для «знешкодження ядерної загрози путіна».

Про це пише видання The Spectator із посиланням на власні джерела.

Спочатку у США позитивно відреагували на ідею Польщі передати українській армії свої радянські винищувачі МіГ-29. Але вже наступного дня, 8 березня, американці виступили проти такої передачі.

Причиною цього стали контакти з генералами китайської армії. Вони вважали, що це призведе до ескалації конфлікту, тому закликали США запобігти цьому. Натомість китайські генерали, які мали хороші приватні контакти з російськими генералами, пообіцяли зробити все можливе, щоб «знешкодити ядерну загрозу путіна». Їхні зусилля були спрямовані на те, щоб переконати російських генералів у разі отримання наказу застосувати ядерну зброю або переконувати політичне керівництво не робити цього, відповідно до ядерної доктрини росії, або саботувати виконання цього наказу на своєму рівні.

Відтоді Китай продовжує непублічні контакти із Заходом, особливо зі США та НАТО, з приводу війни в Україні. Наразі між ними існує взаємна домовленість не загострювати конфлікт: Захід не дає Україні стратегічної зброї, а Китай застосовує всі важелі впливу на росію, щоб запобігти використанню ядерної зброї.