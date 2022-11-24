ДТЕК: У Києві світло вмикатимуть на дві-три години

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Pixabay / Alberto Sanchez

У Києві для споживачів вмикатимуть світло на дві-три години, доки не збільшать обсяг електроенергії.

Про це в ефірі телемарафону заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

За його словами, у місті подали електроенергію на всю критичну інфраструктуру, також світло має близько 30% населення міста. «Будемо потроху перемикати, по 2—3 години давати світло, поки не буде збільшено обсяг електроенергії, яка надходить у Київ», — сказав Сахарук.

Коли систему стабілізують, за словами Сахарука, ДТЕК перейде до графіків планових відключень, які діяли до ранку середи.