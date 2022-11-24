ДТЕК заявила про відновлення роботи своїх електростанцій та електромереж
- Автор:
- Олег Панфілович
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Компанія ДТЕК заявила про відновлення роботи усіх своїх електростанцій та електромереж.
Про це йдеться у заяві компанії.
«Відновлено електропостачання усіх об’єктів критичної інфраструктури – лікарень, водоканалів – у всіх регіонах, де працюють спеціалісти компанії. Триває поступове підключення побутових споживачів», — зазначили в ДТЕК.
Компанія підкреслила, що українська енергосистема вистояла і у найближчі години ситуація в енергосистемі буде стабілізована.
Крім того, за даними столичної влади ДТЕК частково відновив електропостачання в Києві, але в столиці діють екстрені відключення.
«За ніч відремонтували 2 транзитні лінії, що подають напругу на лівий берег Києва. Станом на другу половину дня 24 листопада продовжується ремонт ліній ДТЕК «Київські електромережі», що були пошкоджені через атаку 23 листопада», — зазначили в КМДА.
Як зазначають енергетики, це дозволить відновити подачу електроенергії для частини побутових клієнтів, що лишаються без світла відучора.
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