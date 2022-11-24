Ракетний удар по Україні: 10 людей загинули, 55 дістали поранення

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Жертвами вчорашнього масованого ракетного удару по Україні стали 65 людей. 10 з них загиблі, 55 — поранені.

Про під час брифінгу повідомив пресофіцер Держслужби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий.

Загалом пошкоджено 36 обʼєктів у восьми областях та Києві. Серед них — об’єкти енергетики, а також приватні та багатоквартирні житлові будинки.