Уряд Угорщини вирішив надати Україні $195 мільйонів фінансової допомоги
- Автор:
- Анна Холоднова
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Európa Pont / Flickr
Уряд Угорщини надасть Україні €187 мільйонів ($195 мільйонів) фінансової допомоги.
Про це пише Reuters.
Згідно з постановою угорського уряду, ці кошти є частиною пакету підтримки ЄС на суму €18 мільярдів, який мають надати Україні у 2023 році.
Уряд Орбана заявив, що він готовий виплатити свою частку підтримки Україні, але воліє зробити це у двосторонньому порядку, а не через спільні запозичення ЄС. А міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто має почати переговори з Україною щодо оформлення необхідних документів.
- 9 листопада Європейська комісія запропонувала пакет підтримки на €18 мільярдів, щоб допомогти Україні зберегти економіку на плаву протягом наступного року та відновити критично важливу інфраструктуру.
- Три посадовця сказали виданню Politico, що на зустрічі послів ЄС Угорщина заявила, що не може підтримати пакет допомоги. Це створює потенційно фатальну перешкоду, оскільки гроші для України не можуть виділити без підтримки всіх 27 країн ЄС — через бюджетні правила, які потребують одностайності.
- Така позиція Угорщини викликала розчарування у Брюсселі, Берліні та інших столицях ЄС.