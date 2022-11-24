Уряд Угорщини вирішив надати Україні $195 мільйонів фінансової допомоги

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Európa Pont / Flickr

Уряд Угорщини надасть Україні €187 мільйонів ($195 мільйонів) фінансової допомоги.

Про це пише Reuters.

Згідно з постановою угорського уряду, ці кошти є частиною пакету підтримки ЄС на суму €18 мільярдів, який мають надати Україні у 2023 році.

Уряд Орбана заявив, що він готовий виплатити свою частку підтримки Україні, але воліє зробити це у двосторонньому порядку, а не через спільні запозичення ЄС. А міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто має почати переговори з Україною щодо оформлення необхідних документів.